A més de ser una gran font d'energia, l'arròs aporta nombrosos beneficis per a la salut, i es pot preparar de moltes maneres diferents però si no el consumiràs el mateix dia és important que el guardis de manera adequada. L'arròs cuit aguanta poc temps abans de posar-se dolent, per això és important saber quins són els senyals que indiquen que l'arròs està passat.

De vegades és molt senzill detectar que l'arròs s'ha posat dolent perquè fa mala olor i té una textura viscosa. No obstant això, també hi ha altres ocasions en les quals és més difícil determinar-ne l'estat, ja que certs microorganismes no afecten el sabor, l'olor o la textura. Com a regla general, hauríem de consumir l'arròs cuit en un període màxim de 3 dies.

A més de l'anterior, si el guardem a la nevera també podem frenar l'aparició dels bacteris, però hem de tenir clar que no els atura del tot. Si no ho emmagatzemem i reescalfem correctament pot aparèixer el Bacilis Cereus, un microorganisme que pot provocar una intoxicació alimentària. Hem d'evitar deixar l'arròs a temperatura ambient, els bacteris poden produir toxines que causen problemes de salut com calfreds, vòmits, dolor abdominal, nàusees i febre.

La millor manera de conservar l'arròs perquè no es posi dolent després de coure'l és ficar-lo a la nevera, així pot aguantar fins a 3 dies. És important que el recipient en què es guardi sigui hermètic. A més, si el congelem pot arribar a durar 8 mesos si el fiquem al congelador dividit en bosses hermètiques.