Per algunes persones, la barreja de medicaments és una pràctica habitual, però això és quelcom que no es pot fer sense conèixer ben bé les indicacions i contraindicacions de cada medicina i sense haver consultat prèviament amb un metge. I és que certes combinacions poden ser perjudicials per al pacient i ocasionar riscos greus per a la salut. És el que podria passar en prendre brivudina i fluoropirimidines (com capecitabina, 5-fluorouracil, tegafur, floxuridina, flucitosina). Es fan servir per tractar l’herpes zòster i el càncer. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha advertit aquest dilluns sobre el greu risc que pot arribar a ser mortal en barrejar aquests dos medicaments.

Segons l’agència, dependent del Ministeri de Sanitat, s’ha de respectar un període d’espera de com a mínim quatre setmanes entre la finalització del tractament amb brivudina i l’inici de l’administració de fluoropirimidines. Tot i les evidències, hi continuen havent casos greus a causa de l’administració simultània d’aquests dos fàrmacs. Des del 2017 se han notificat sis casos nous. Tots els pacients van patir greus conseqüències i quatre d'ells van morir. En aquest sentit, l’agència destaca que «és indispensable» que abans de prescriure brivudina, el professional mèdic s’asseguri que el pacient no està rebent quimioteràpia antineoplàstica que contingui 5-fluoropirimidines o flucitosina. «Al dispensar brivudina s’ha d’informar el pacient i recordar-li que llegeixi amb deteniment l’advertència i la targeta d’informació inclosa a l’envàs, a més del prospecte», indiquen.