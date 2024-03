Diagnòstic precoç per frenar la insuficiència renal crònica: una malaltia silenciosa

Amb motiu del Dia Mundial del Ronyó i del Dia Europeu per a la prevenció del Risc Cardiovascular, la companyia farmacèutica AstraZeneca, amb l’aval d’ALCER, Cardioalianza, FEDER i vuit societats científiques, impulsa per segon any consecutiu la campanya Adelántate. Un diagnóstico a tiempo puede ser importante. Por ti y por todos per conscienciar la població sobre la importància del diagnòstic precoç de la malaltia renal crònica, que té en l’obesitat i la diabetis els seus primers factors de risc, i en la insuficiència cardíaca la seva principal conseqüència.

«Al voltant del 15% de la població podria tenir insuficiència renal crònica (IRC), però la majoria no està diagnosticada perquè només mostra símptomes en fase avançada, imposant limitacions com el cansament o el mareig i provocant problemes emocionals com l’ansietat, amb greus repercussions en la vida del pacient», adverteix Juan Carlos Julián, director general de la Federació Nacional d’Associacions per a la lluita contra les malalties del ronyó (ALCER). Per això el diagnòstic precoç podria ser fonamental per millorar la vida d’aquestes persones, «la nostra feina és que no necessitin mai tractaments de diàlisi o trasplantaments, però arribem tard i moltes moren abans per problemes cardiovasculars».

En aquest sentit, el president de CardioAlianza Tomás Fajardo explica que «a Espanya pateixen insuficiència cardíaca el 2,7% dels més grans de 45 anys, una patologia que genera molt mala qualitat de vida per problemes de mobilitat i autonomia». L’expert assegura que els factors de risc són els mateixos que els de les malalties renals, com l’obesitat i la diabetis, cosa que requereix un espectre multidisciplinari tant per a la seva detecció com per al seu tractament. «S’estima que el 50% de les persones amb diabetis tipus 2 acaba morint per una malaltia cardiovascular, i el 20% per una malaltia renal. Per això la detecció precoç és fonamental, sobretot en matèria d’obesitat, perquè s’estima que a Espanya el 60% de les persones o som obeses o ho acabarem sent».

Informació i formació des de l’atenció primària

La diabetis és, per tant, un dels factors de risc de l’IRC més a tenir en compte, per aixo són importants «campanyes de sensibilització que arribin als 6 milions de persones afectades per aquesta patologia a Espanya», afirma Mercedes Maderuelo, gerent de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE). «Per a nosaltres també és fonamental que el pacient prengui el control i que el metge, dins de les seves limitacions, pugui informar i formar el pacient per prevenir les seves complicacions», afegeix Mercedes, «i per això hem de continuar recolzant i reforçant un sistema sobresaturat, principalment per millorar la qualitat de vida dels pacients i, alhora, la sostenibilitat del sistema, contribuint a reduir complicacions que augmenten la despesa sanitària, i permetre més inversió en recursos humans, tan necessaris en l’atenció primària».

Una atenció primària que coneix bé la Dra. Isabel Egocheaga Cabello, responsable del Grup de Treball de Cardiovascular i Diabetis de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG). «La medicina de família és el primer contacte de les persones amb el sistema sanitari. Així, un potencial pacient renal pot venir per qualsevol altra malaltia, com un simple mal d’esquena, i la nostra missió és reconèixer si està en risc de desenvolupar la síndrome cardiorenal vascular metabòlica,» explica. Reconeix que la detecció ha millorat molt els últims anys, «per a la qual cosa n’hi ha prou amb fer una anàlisi de sang i una d’orina, dues proves senzilles i barates a l’abast de qualsevol professional sanitari a Espanya». Una solució fàcil que evita, per tant, enormes complicacions ja que «si detectem l’IRC en un punt inicial tenim un enorme guany en anys de vida. Altrament, el guany no arriba ni a tres anys de supervivència, motivant normalment un esdeveniment cardiovascular, que avui és la principal causa de mort en els pacients renals. Així, cal agafar-la a temps per guanyar vida».

Health Test Store, un espai pioner a Madrid

Adelántate. Un diagnóstico a tiempo puede ser importante. Por ti y por todos, és la segona edició d’una exitosa campanya que es va iniciar l’any passat, «quan vam fer més de 2.000 tests entre Madrid i Barcelona, entre elles el mesurament de glucosa o l’índex de massa corporal», informa Marta Moreno, directora d’Afers Corporatius i Accés al Mercat d’AstraZeneca Espanya.

La novetat d’aquesta nova edició és l’abordatge de la malaltia renal crònica juntament amb la diabetis i la insuficiència cardíaca, «ja que observem que el diagnòstic de qualsevol d’elles provoca en dos de cada tres pacients una morbiditat de les altres dues». És per això que la campanya d’aquest any anima els pacients a ser proactius i sol·licitar al seu metge de capçalera la detecció de les tres, «perquè un diagnòstic a temps podria ajudar la supervivència».

En el si de la campanya, AstraZeneca ha instal·lat aquesta setmana a Madrid la seva primera «Health Test Store», un nou concepte d’espai sobre salut obert al públic, en el qual un equip interdisciplinari de professionals sanitaris col·laboren per ajudar centenars de persones a detectar la seva situació de risc mitjançant senzilles proves, i a conèixer més en profunditat l’estreta relació entre aquestes tres patologies. I ho fan a través de diferents activitats com una experiència de realitat virtual i interessants tallers informatius que consciencien sobre els beneficis de l’activitat física, el mindfulness i l’alimentació saludable.