8 infusions contra la retenció de líquids: són perfectes per reduir la panxa

Ventre inflat o bosses sota els ulls són algunes de les conseqüències de la retenció de líquids. Un problema que afecta moltes persones i que no entén de gèneres. Però la realitat és que les dones són més propenses a la inflor que és conseqüència de l'acumulació de líquids al cos.

Tot i que les causes són molt diverses, es pot deure als canvis hormonals que es produeixen en diferents etapes de la vida: embaràs, adolescència o durant la menstruació. També pot ser causada per herència genètica o per l'estil de vida (sedentarisme, poc consum de fibra...).

La calor pot ser una altra causant. I més amb l'arribada del bon temps amb l'inici de la primavera.

També hi ha determinats medicaments, com els que combaten la hipertensió, que són responsables de la retenció de líquids que sol manifestar-se als peus i les mans.

A més a més de la inflor d'extremitats i de l'abdomen, la retenció de líquids també produeix pesadesa, cansament, fatiga i un augment de pes que, generalment, no té motiu aparent.

Per això, són molts els que busquen solucions a la retenció de líquids, ja que no només és un problema estètic.

La cua de cavall és una de les infusions més utilitzades per a la retenció de líquids / Pexels

Consells per evitar la retenció de líquids

Hidratar-se correctament. És important seguir rigorosament aquesta important norma de salut: cal beure dos litres d'aigua al dia per mantenir una correcta hidratació. No és bona idea pensar que per acabar amb la retenció de líquids cal reduir la ingesta d'aigua, perquè no és així. Encara més, la hidratació ajuda l'organisme a expulsar les toxines a través de l'orina.

Reduir la ingesta de sal. Molts aliments tenen una concentració natural de sodi, per la qual cosa cal evitar afegir sal als àpats. L'explicació és molt senzilla: com més quantitat de sal es consumeix, més aigua es reté al nostre cos.

Activitat física moderada. S'ha de fer entre 3 i 4 vegades a la setmana i amb una durada estimada de 45 a 60 minuts. L'esport és clau per combatre el restrenyiment, cosa que ajuda a l'eliminació de líquids.

Optar per aliments diürètics. Per exemple, la civada, els nabius, els espàrrecs o la carxofa.

Les infusions són clau per eliminar la retenció de líquids / FOTOPROKAT.OD.UA

Quines són les infusions més diürètiques?

Als supermercats hi ha productes que prometen, sense esforç, ajudar a perdre pes. Entre ells, les infusions per aprimar-se. No obstant això, no ens hem de fiar perquè no hi ha cap beguda que, pels seus ingredients, sigui aprimant. Ho aclareix a 'Guías de Salud' la dietista-nutricionista Mireya García Pérez, de Deusto Salud:

"Si entenem aprimar-se com a una pèrdua de massa greixosa, aquest efecte no ho aconseguirem prenent una infusió. El que sí que trobem a la natura són extractes de plantes que en infusió ens poden ajudar amb la retenció de líquids o a millorar les nostres digestions, que en ambdós casos ens pot ajudar a sentir-nos menys 'inflats' a nivell volum".

No ens hem de fiar perquè no hi ha cap beguda que, pels seus ingredients, sigui aprimant / Pexels

En canvi, les infusions sí que poden ser un gran aliat per a la retenció de líquids, encara que adverteix que "ens poden ajudar de manera temporal, mentre es busca l'origen, ja que si es deixen de prendre, se'n perdrà l'efecte".