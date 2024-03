Alzheimer a casa, recursos i orientació per a familiars

La Fundació Pasqual Maragall ha creat, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, una guia per ajudar als familiars que cuiden a pacients amb Alzheimer. El document reconeixent el pes emocional i les necessitats d’aquestes persones. Les estadístiques mostren que en més del 80% dels casos és la família qui assumeix les cures, amb una dedicació notable. A més, el confinament va incrementar el nombre de familiars que van adquirir un rol de cuidador dels familiars amb Alzheimer. És per aquest motiu que la guia ofereix orientació sobre com entendre millor la malaltia i com cuidar tant del pacient com de si mateixos.

L’impacte de l’Alzheimer no només repercuteix en el pacient, sinó també en tot l’entorn familiar, que afronta situacions que molt sovint generen inseguretats i temors. Aquesta guia aborda diversos aspectes, des de la comprensió dels símptomes fins a la planificació del futur, incloent-hi consells legals per protegir els afectats. El document també subratlla la importància de l’autocura per a aquells que cuiden, identificant signes de sobrecàrrega i proporcionant recursos per millorar el seu benestar mental i emocional. Elena de Andrés, psicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, destaca la importància d’aquests suports per a les famílies en aquesta situació.

La Fundació Pasqual Maragall ofereix estratègies i suport per assegurar una cura de qualitat i millorar el benestar de totes les parts implicades. L’entitat, fundada l’abril del 2008 com a resposta al diagnòstic d’Alzheimer de Pasqual Maragall, té com a missió la recerca i millora de la qualitat de vida dels afectats i les seves famílies. Més de 200 professionals treballen actualment a la fundació amb una doble missió: promoure la recerca per prevenir l’Alzheimer i oferir solucions que millorin la qualitat de vida de les persones afectades, les seves famílies i els seus cuidadors.

Tot això és possible gràcies a la contribució econòmica d’una quinzena d’entitats i una base social de més de 75.000 socis. El seu suport és imprescindible per continuar treballant per un futur sense Alzheimer, ja que, la investigació científica és l’únic camí per vèncer la malaltia. Aquesta iniciativa també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, en línia amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 3, que promou la salut i el benestar, formant part de l’agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona també es compromet a donar suport als governs locals en aquest sentit.