Nadal és una època plena de màgia i il·lusió, però, al mateix temps, pot convertir-se en un moment delicat per a les persones que han perdut un ésser estimat. És una època totalment allunyada al que suposa el dol. Colors, decoració, trobades familiars, celebracions... Són situacions positives que moltes vegades no van en consonància amb la mort d’una persona estimada.

El dol és una resposta emocional i el procés que l’acompanya pot resultar molt difícil per a qui el pateix. En el cas d’èpoques festives com aquestes, pot arribar a complicar-se. La nostàlgia pels moments viscuts amb la persona o el sentiment de culpa per les celebracions poden convertir Nadal en un moment amarg dins d’aquest procés.

“Nadal és una data molt important i celebrada a la nostra societat, al voltant de la qual es crea un ambient festiu; tanmateix, pot comportar un efecte molt dolorós quan hem perdut algú, ja que ens recorda, encara més, que la persona estimada ja no és amb nosaltres”, remarca Inma Ferrer, metge i Màster en ‘Counseling’ de Dol i Pèrdues

Com fer front al dol a Nadal?

“Durant Nadal, els records i les emocions són molt presents i resulta complicat combinar l’alegria i l’enyorança. Quan et trobes en un procés de dol, sembla que en aquests dies retrocedeixis tot el que havies avançat”, reconeix Inma Ferrer. Tot i això, l’especialista en dol i pèrdues, admet que és possible seguir algunes pautes d’ajuda per afrontar aquestes dates d’una manera més favorable.

“És bo que la persona en dol pugui compartir allò que li resulta difícil amb aquelles persones més properes, amb qui passarà Nadal, ja que són uns dies en què solem estar moltes hores amb la família i els amics. D’aquesta manera, la persona no ha de fer sobreesforços i la celebració esdevé més suportable i ajustada al dolor que se sent”, afirma Ferrer.

Segons les circumstàncies de cada persona, de la relació que teníem amb persona estimada difunta o de com celebréssim les festes, variaran molt els moments més difícils d’afrontar en uns i altres: “En el moment d’asseure’ns a la taula, en què tothom sol tenir un lloc assignat, la pèrdua de la persona estimada es farà molt evident. Però també, en altres moments, com el dia de Reis quan la mort és d’un infant...”. El més fonamental per ajudar una persona en dol, com afirma l’especialista Inma Ferrer, és “ser conscients, pacients i comprensius amb el seu dolor: acompanyar-la, acceptar-la i entendre-la, sense presses ni pressions”.

‘Webinar’ gratuït el 14 de desembre

Davant la proximitat de les festes de Nadal, Àltima organitza, un any més, la conferència “És Nadal... i a casa hi ha una cadira buida”, dirigida a les persones que han patit la pèrdua d’un ésser estimat i es troben en una situació de dol. La xerrada, que tindrà lloc el dimecres 14 de desembre a les 18.30 hores, és gratuïta i es durà a terme en format en línia, amb inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.

La conferència, que anirà a càrrec d’Inma Ferrer, metge i Màster en Counseling de Dol i Pèrdues, té per objectiu que les persones en dol puguin disposar de recursos que els ajudin a afrontar aquestes dates tan assenyalades de la millor manera possible, ja que Nadal és una de les èpoques emocionalment més complicades de l’any quan falta algú. Durant la ponència, s’analitzaran algunes de les estratègies més freqüents adoptades per les persones en dol per protegir-se del dolor durant aquestes dates i es donaran pautes per fer-ne una millor gestió emocional.

La conferència s’estructura en quatre blocs: una introducció sobre el dol en el context de Nadal i, posteriorment, algunes maneres d’afrontar el dolor per la pèrdua, “des de marxar físicament lluny, de viatge, o viure el dolor en silenci, per no perjudicar la família, tot i sentir-nos trencats per dins”, descriu Inma Ferrer. En el tercer bloc, es compartiran les pautes per ajudar en la gestió emocional d’aquest procés i, finalment, la xerrada es conclourà amb un torn obert a tothom, amb l’objectiu de resoldre dubtes o compartir experiències personals.

Atenció al dol les 24 hores

En l’àmbit de l’ajuda al dol, Àltima compta amb un servei d’atenció integral davant la pèrdua, per acompanyar les famílies que passen per un procés de defunció que és gratuït, personalitzat i anònim, atès per un equip de psicòlegs experts en dol i trauma, que dona suport les 24 hores dels 365 dies de l’any. A més, l’empresa funerària col·labora amb diverses entitats de suport al dol, com ara grups d’ajuda mútua, i en projectes educatius –Art i absència-.

Àltima també compta amb el certificat EFER (Empresa Funerària Emocionalment Responsable), un reconeixement que atorga la Fundación Salud y Persona, pel programa de suport emocional que ofereix a les famílies i els col·laboradors.