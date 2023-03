L'Hospital Clínic recuperarà aquest dimarts un 10% de les consultes externes, després que un ciberatac del tipus ransomware o segrest informàtic hagi afectat tota l'activitat des de diumenge. També recuperarà entre el 40 i el 50% de les operacions electives a la seu Villaroel. Els treballs tècnics duts a terme fins ara han permès reactivar l'accés a una part dels sistemes afectats, segons informa el Govern. Els pacient que podran visitar-se rebran una trucada de l'hospital. El criteri per a anar recuperant activitat és que hi hagi la màxima seguretat del pacient i per això la previsió és que es faci de manera "molt progressiva", afegeix la mateixa font. Per ara no hi ha data per arribar a la situació anterior a l'atac.

Des del Govern també s'indica que es mantindrà tota l'activitat urgent i d'hospitalització a totes les seus del Clínic (Villarroel, Plató i Maternitat). També funcionarà l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, radiologia, proves endoscòpies, exploracions radiològiques i farmàcia ambulatòria. En canvi, el centre d'extraccions i la radioteràpia oncològica continuen ajornant visites i es redireccionen els codis urgents com ara infarts o ictus a altres centres. Finalment, l'executiu indica que el Departament de Salut està coordinant la xarxa assistencial per atendre tots els pacients que calgui derivar a altres centres hospitalaris. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha explicat aquest dilluns que el ciberatac de l'Hospital Clínic és "complex" i que prové de fora d'Espanya. L'autora és una empresa de cibercrim anomenada Ramsonhouse, amb qui no ha establert cap contacte. Amb tot, l'agència ja ha avançat que "no hi haurà cap tipus de negociació per pagar ni un cèntim". De fet, també ha apuntat que ja s'està treballant en col·laboració amb els Mossos i la Interpol. Pel que fa a l'activitat del centre, s'han desprogramat 150 cirurgies no urgents, unes 3.000 visites a consultes externes i entre 400 i 500 extraccions.