Probablement quan el Govern de Pedro Sánchez va decidir pujar el salari mínim interprofessional no devia tenir al cap que això podria beneficiar el primogènit de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A ell i tots els que tinguin el seu patrimoni d’alguna manera intervingut judicialment. Jordi Pujol Ferrusola ha sol·licitat al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que li apliqui la pujada del salari mínim interprofessional per fer front a les despeses que li puguin sorgir.

En un escrit, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, el principal imputat en el cas de corrupció que afecta la família Pujol ha sol·licitat al Jutjat Central d’Instrucció número 5 que, com que té «prohibit gestionar el seu patrimoni», per evitar que pugui intentar amagar-lo per no fer front a la responsabilitat civil a què pot ser condemnat, es desbloquegi mensualment una quantitat semblant a la del salari mínim interprofessional.

Fins ara s’ha procedit a desbloquejar 1.167 euros, però com l’SMI ha augmentat a 1.260, demana que se li apliqui aquesta pujada. «L’esmentada quantitat resulta de dividir l’import anual de 15.120 euros resultat de multiplicar l’SMI de 1.080 euros/mes (...) per 14 pagues (12 de mensuals i 2 extra) en 12 quotes mensuals», justifica la seva petició.

Fonts jurídiques destaquen que si Pujol no sol·licités que se li desbloquegés aquesta quantitat significaria que compta amb mitjans per viure que no es troben a disposició del jutjat, per la qual cosa caldria investigar-los per poder bloquejar-los i, en el seu cas, utilitzar-los per satisfer les quantitats a què pot ser condemnat, si és que algun dia se celebra el judici, que s’està retardant pels problemes que la família de l’expresident català està posant a l’hora d’apartar els documents no relacionats amb el cas de les actuacions.

Jordi Pujol Ferrusola s’enfronta a una petició fiscal de 29 anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals i associació il·lícita, que comparteix amb el seu pare i la resta dels seus germans, més els de falsedat en document mercantil, cinc contra la Hisenda Pública i frustració de l’execució, delicte que també comparteix amb la seva exdona pel pis que van vendre a la seva filla