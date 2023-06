El consum creixent, la industrialització i la urbanització amenacen no només la sostenibilitat del medi ambient en què vivim, sinó també la salut de les persones d’arreu del món. Cada any la companyia utilitza milers de milions de litres d’aigua i grans quantitats d’energia i recursos per fabricar medicaments i distribueix centenars de milions de vials i plomes d’injecció a les persones que els necessiten, tenint en compte, a més a més, que la demanda d’aquests tractaments que salven vides està creixent.

Això situa Novo Nordisk en la primera línia d’alguns dels principals problemes ambientals: el canvi climàtic, l’escassetat d’aigua i de recursos, la contaminació i els residus plàstics, sense oblidar que les emissions de CO2 continuen augmentant, especialment en el transport.

Liderant el camí cap a un futur sostenible

La companyia d’origen danès, que aquest 2023 compleix 100 anys d’història, manté un compromís amb la societat i el pacient com a elements que són subjacents en la seva política de sostenibilitat, enfocada a fer negocis d’una manera financera, mediambiental i socialment responsable.

És per això que Novo Nordisk, que l’abril del 2019 va posar en marxa el programa Circular for Zero amb l’objectiu d’assolir un impacte mediambiental zero abans del 2045, s’ha fixat com a objectiu intermedi arribar a zero emissions de CO2 en les operacions i transport d’aquí al 2030, una fita important per aconseguir el seu gran compromís d’arribar a zero emissions netes.

Per liderar el camí i estar a l’avantguarda del canvi, la companyia ha implementat una sòlida estratègia mediambiental que inclou diverses àrees d’acció. Així, el 2020 es va aconseguir utilitzar electricitat 100% renovable en tota la seva producció global. El següent pas està sent la transformació dels processos de negoci per eliminar la petjada ambiental de les seves operacions. Al seu torn, està redissenyant tant els productes existents com els futurs per reduir els residus i resoldre el desafiament al final de la vida útil dels dispositius perquè els materials es puguin recuperar i reciclar en nous productes. A més, l’associació amb proveïdors que comparteixin aquests objectius és clau perquè la companyia aconsegueixi un impacte zero integrant el pensament circular a tota la cadena de valor i per canviar al proveïment circular.

A la recerca d’alternatives amb menys emissions de carboni

En línia amb aquests avenços emmarcats en la seva estratègia de sostenibilitat, Novo Nordisk ha firmat recentment un acord amb l’empresa danesa d’energies renovables European Energy que li permetrà substituir en el futur part del plàstic d’origen fòssil per alternatives amb menys emissions de carboni. Per això, European Energy produirà metanol a partir d’energia renovable i CO2 biogènic, comunament denominat e-metanol, que, al seu torn, s’utilitzarà per a la producció de plàstic. Així, Novo Nordisk farà un pas endavant en la substitució del plàstic per fonts amb menys emissions de carboni per al seu ús en els dispositius mèdics que produeix, com per exemple, les plomes d’injecció.

Segons Rodrigo Gribble, director general i vicepresident corporatiu de Novo Nordisk a Espanya, «l’acord és un pas important cap al canvi al plàstic no fòssil i amb això desitgem impulsar la descarbonització del nostre negoci, ja que, com a productors de dispositius de plàstic, volem reduir l’ús de plàstics fòssils i comprometre’ns amb proveïdors de la nostra cadena de valor que puguin aportar les solucions necessàries. Amb la nostra estratègia mediambiental, Circular for Zero, ens hem fixat l’ambició de tenir un impacte mediambiental zero, i la innovació és un motor clau per aconseguir-ho».

L’e-metanol es produirà a les instal·lacions d’European Energy a Kassø (Dinamarca). Aquesta producció es basarà en energia renovable procedent de plantes eòliques i solars, així com en CO2 biogènic, i, per tant, es preveu que el primer lot s’entregui el 2024.

Aquest acord reafirma el nivell de compromís de Novo Nordisk per arribar a l’objectiu global de reduir a zero les emissions de CO2 en tota la cadena de valor.