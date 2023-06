L’examen de Llengua Castellana i Literatura dona per inaugurada aquest dimecres, 7 de juny, a les nou del matí, la Selectivitat 2023 a Catalunya; proves a les quals s’han inscrit 41.671 estudiants, xifra rècord. Uns exàmens als quals els alumnes –la majoria, 32.698, procedents deBatxillerat– acudeixen entre nerviosos i atacats, tot i que les xifres deixen clar que la immensa majoria dels que aconsegueixen arribar fins aquí aproven (l’any passat van passar les proves 37.563 dels 39.767 que es van presentar).

Després de les últimes til·les i l’examen de Llengua Castellana i Literatura, un primer descans i, al migdia, la segona prova de la fase general: Llengua Estrangera (anglès, per a la gran majoria). I, ja a la tarda, de 15 a 16.30 hores, serà el torn de la primera assignatura de la fase específica, optativa i voluntària, per apujar nota i poder acostar-se al somiat 14 (Anàlisi Musical, Cultura Audiovisual, Física, Geografia o Ciències de la Terra i del Medi Ambient).

Junt amb el primer examen del matí es repartirà també –després de la guerra judicial dels últims anys– un full en què els estudiants hauran de marcar si volen examinar-se en català o en castellà (el curs passat el 97% dels joves van marcar que volien examinar-se en català).

Dijous serà el torn dels exàmens d’Història, Dibuix Artístic, Llatí i Matemàtiques; i divendres, últim dia, de les proves, Llengua Catalana i Literatura a primera hora i, després del descans, les optatives de la fase específica, com ara Electrotècnia, matèria a què els alumnes de l’institut Ballús de Cerdanyola del Vallès han hagut de renunciar per la falta de professor durant tot un trimestre. Fenomen –el de la falta de substituts en segons quines matèries i territoris– que ha marcat aquest curs escolar, tot i que els responsables de la selectivitat van assegurar la setmana passada a la premsa que no tenien notícies sobre això ni sobre el suposat impacte que aquesta falta de professors substituts a segon de Batxillerat podia tenir en la selectivitat.

Un 40% de la nota

Per calcular la nota d’accés, la nota mitjana de la selectivitat té un pes d’un 60% i la de la fase general de la selectivitat, un 40%.

La pròxima data important és el 22 de juny, dia en què es coneixeran els resultats de la proves, i el 12 el juliol serà la primera assignació de places universitàries.

L’última d’una era?

Se suposava que la Selectivitat 2023 havia de ser l’última selectivitat del vell sistema, tot i que la convocatòria d’eleccions generals de la setmana passada va congelar el decret ministerial que havia de donar la llum verda a la selectivitat 2024. El conseller de Retanca i Universitats, Joaquim Nadal, ja va advertir en febrer en una entrevista en aquest diari que «no tenia la certesa que el 2024 pogués aplicar-se la nova selectivitat», i els últims esdeveniments sembla que l’allunyen encara més.

De fet, molts professors de primer de Batxillerat –és a dir, que preparen els seus alumnes per a la Selectivitat 2024– asseguren que, davant la incertesa, els estan preparant per a la selectivitat clàssica, la que es fa a Catalunya des del 2010.

El candidat de PP a les generals, Alberto Núñez Feijóo, ja ha assegurat que si governa derogarà l’actual llei educativa, la Lomloe o ‘llei Celáa’, cosa que generaria encara més neguit entre els docents, en plena adaptació als nous currículums competencials de l’actual llei.