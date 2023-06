En més o menys quantitat, la propina que molts clients opten per deixar en establiments del sector de la restauració sempre és ben rebuda pels treballadors i, en casos com Estats Units, és pràcticament obligatori. Aquest fet, aparentment lògic i totalment normalitzat, no és tan comú en altres països, on aquesta pràctica pot estar fins i tot mal vista.

Contràriament a l’exemple nord-americà, hi ha altres llocs del món en què deixar propina pot traduir-se en una falta de respecte i, conseqüentment, comportar problemes per al client que hagi deixat unes monedes de més a l’hora de pagar el compte. T'expliquem quins tres països podrien ofendre’s per aquesta raó.

Xina

Per molt bona intenció que hi pugui haver en l’acte de deixar propina per part del client, en països com la Xina, amb una filosofia de vida compartida per altres països del continent asiàtic, els habitants entenen aquesta donació com una submissió, és a dir, qui dona els diners comet un acte de superioritat cap a qui els rep; de manera que no està vist com una actitud solidària, sinó tot al contrari.

Japó

Com s’esmenta anteriorment, la filosofia de la Xina és compartida per altres països com el Japó, on la concepció del treball dona peu que fer pagaments addicionals només sigui considerat en llocs molt concrets, com les cases d’hostes.

Dinamarca

De tota manera, no cal anar tan lluny per trobar cert rebuig a les propines. També a Europa, concretament a Dinamarca, deixar més diners de l’especificat en l’import pot ser mal vist. I és que en el compte d’aquests establiments ja sol aparèixer un cobrament extra del servei, de manera que tornar a pagar-lo seria redundant.