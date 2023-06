Avui, 28 de juny, Manresa s'emplena de colors vius i no és per menys, perquè se celebra el dia de l'Orgull LGTBI, un dia molt important pel col·lectiu, ja que cada dia lluiten per aconseguir el mateix respecte que té una persona heterosexual. LGTBI-fòbia és molt alta i cada any hi ha un munt de denúncies al respecte.

La realitat de l'LGTBI-fòbia

Cada vegada més persones s'uneixen al col·lectiu, tot i no ser-ho, per tal de donar suport a un col·lectiu que malauradament està maltractat constantment per no tenir una igualtat envers la seva sexualitat, entre altres factors.

El poder de dretes ha anat instaurant-se cada vegada amb més força a Espanya i això fa por perquè no sabem què passarà envers una problemàtica que, actualment, ja està afectant moltíssim al col·lectiu. El dia de l'Orgull LGTBI serveix per reforçar uns drets que estan demanant des de fa uns quants anys i aquest dia és el dia de celebració per ser qui són i sense haver-se d'amagar de ningú.

Què ofereix la ciutat al col·lectiu LGTBI

L'Ajuntament té un espai d'assessorament, acompanyament i informació destinat a tots els manresans, anomenat SAI, tot i que, hi ha un reconeixement especial al col·lectiu LGTBI. En aquest espai es pretén donar resposta a totes les persones que pateixen discriminació per identitat, gènere o orientació sexual. Aquest servei és gratuït i personalitzat. I s'acompanya a les persones, famílies i s'ajuda en la gestió i tramitació de canvi de nom, majors o menors d'edat, si escau.

Al Bages també hi ha el SAI, el qual ofereix un munt de propostes per ajudar al col·lectiu i denunciar comportaments discrimanatòris contra el mateix, entre altres.

Què volen dir les sigles LGTBI

Per qui no ho sàpiga, aquest col·lectiu va dirigit a gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals; un col·lectiu que va més enllà d'una condició sexual o de gènere, un col·lectiu que lluita per defensar les persones que hi ha darrere una etiqueta, les quals tenen sentiments i són iguals que els altres, persones amb valors i sentiments.