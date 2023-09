El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha assegurat que «segurament» la llei que exigirà un nivell mínim de català per renovar el permís de residència al país no s’aplicarà als youtubers.

Així ho ha assegurat en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dimarts, on ha especificat que la mesura «no farà falta fer-la extensiva a tothom». En concret, el cap de Govern ha assenyalat que els youtubers són residents sense activitats lucratives, passius, i per això no se’ls obligarà a aprendre l’idioma perquè resideixen al país però no hi treballen de manera activa.

Espot també ha explicat que és una iniciativa legislativa que encara no s’ha aprovat i que el Govern presentarà aquest dimecres per actualitzar la nova llei de llengua oficial, «que ha quedat obsoleta».

«Això vol dir que convertirem Andorra en una absoluta dictadura lingüística? Evidentment que no. La gent podrà continuar parlant en la llengua que vulgui», i ha defensat que és un país obert a la immigració i amb moltes persones plurilingües.

Mesura polèmica

L’anunci de la mesura, abans de l’especificació d’Espot, va generar un debat sobre la nova exigència lingüística. Alguns ‘streamers’ que actualment resideixen a Andorra es van negar a aprendre el català per obligació, mentre d’altres ho van veure com una oportunitat.

«A mi em ‘hypea’», va afirmar il·lusionat el famós youtuber ElRubius. També TheGref es va mostrar obert a l’aprenentatge: «He de reconèixer que sempre m’ha agradat com sona», «Voleu que faci directes en català?», preguntava en un ‘stream’.

També hi va haver rebombori a les xarxes socials, on molts usuaris van assenyalar que les queixes dels youtubers i ‘streamers’ que se solen traslladar al país per aprofitar-se del seu règim fiscal més lax tenen poc sentit.

«Literalment estàs treballant a Andorra, així que hem d’aprendre el seu idioma oficial com han de fer tots els treballadors a tot arreu, que no estàs de vacances», comenta un usuari. «Que tots els ‘streamers’ que van fugir d’Espanya [...] ara hagin de fer un examen de català (superfàcil), cosa que em sembla de lògica, o se n’hauran d’anar d’Andorra, em sembla poètic, la veritat», apunta un altre.

Per què Andorra vol exigir el nivell de català?

Amb l’objectiu que tots els residents puguin expressar-se mínimament en la llengua oficial del país, aquesta mesura entraria en vigor l’any que ve i, per fer-ho possible, s’organitzaran cursos de 30 hores que una vegada superats podran acreditar uns coneixements bàsics. D’altra banda, persones que ja tinguin un nivell A2 o superior de català no necessitaran la formació, així com persones que «no treballin activament» com els youtubers.

L’Executiu andorrà ha decidit implantar aquesta mesura ja que ha constatat que cada vegada hi ha més casos en què la primera atenció es fa directament en castellà, sobretot en el sector de serveis.