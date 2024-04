Carmen Borrego llança un missatge al seu fill José María Almoguera: "El més important és que solucioni la seva vida"

Nou front obert per a Carmen Borrego. Quan encara no ha despenjat el telèfon per trucar al seu fill José María Almoguera per intentar apropar posicions amb ell gairebé dues setmanes després de tornar de 'Supervivientes', ara és Gustavo Guillermo -qui va ser mà dreta de María Teresa Campos- qui ha esclatat públicament contra la col·laboradora per desmentir-la en directe. I és que Gustavo Guillermo ho té clar: assegura que qui se suposava amiga i gairebé 'germana' no està destrossada per la traïció del seu fill.

Aquests dies tothom parla de Carmen Borrego. Tothom i implicat en la seva vida aprofita cada vegada que veu un micròfon per obrir la boca. Guillermo ha estat el darrer i ella, farta, però amb les piles recarregades un cop superat el xoc de saber que el seu fill José María i la seva dona, Paola Olmedo, l'havien posat verda públicament a la portada de la revista 'Semana', ja s'ha afanyat a replicar-lo. La concursant de Supervivientes i tertuliana ha volgut deixar clar al xofer de la seva mare que no li fa gràcia que cada vegada que vagi a un programa sigui per parlar d'ella i de la seva família. I, de pas, ha aprofitat per insistir de nou en el perquè encara no ha trucat al seu fill José María.:

"Crec que no està passant un bon moment, està en un moment molt complicat de la seva vida i crec que la meva trucada ho pot alterar més, i per això no he despenjat el telèfon. L'únic que espero és que ell pugui solucionar la seva vida, pugui solucionar el seu matrimoni i, llavors serà el moment d'asseure'ns a parlar", ha explicat Borrego al programa 'Así es la vida' emocionada.

"Si és feliç amb la Paola, que crec que ho és, per descomptat vull que solucionins els seus problemes. Això és el més important, i quan ho tingui solucionat tindrà la seva mare com l'ha tingut sempre", ha confessat després d'Así es la vida' a les càmeres de l'agència Europa Press que l'esperaven a la porta. "A mi el que m'agradaria és que fossin feliços, junts o separats", ha revelat.

Aquest, no és l'únic missatge que ha enviat a José María, ja que, molt conciliadora, Borrego ha reconegut que si es trobés amb el seu fill pels passadissos de Mediaset -fet que li encantaria, segons ha admès- "li faria una abraçada si pogués perquè crec que el primer que hem de fer és fer-nos una abraçada i després començar a parlar”. "Els retrets ja estan fets, i ara el que cal és recollir veles i intentar comprendre'ns, entendre'ns i seguir un camí junts que, per descomptat, és el que jo vull. L'únic que et mano és un petó, fill, i que sàpigues que jo no et muntaré mai un numeret”, ha assegurat. "D'ahir a avui no ha deixat de ser el meu fill, per tant, el saludaré de manera natural, afectuosa com ho he fet sempre", ha afegit a la sortida de Mediaset.

A més, Carmen Borrego ha aprofitat la presència de les càmeres per deixar clar una vegada més que no li preocupa el que pugui explicar Gustavo Guillermo sobre ella: “mira com tremolo... no tinc cap por, però que deixin d'especular perquè l'especulació és pitjor que parlar. Qui hagi de parlar que parli quan vulgui. No ens hem de defensar de res”.