Vilanova del Camí va ser l’amfitriona de la primera Passejada de Marxa Nòrdica d’aquest curs. Un total de 161 persones van participar en aquesta primera cita, que va permetre la trobada i el primer contacte entre veïns i veïnes del municipi amb altres veïns dels Hostalets de Pierola, Castelldefels i Sant Andreu de la Barca, amb els quals compartiran les sortides de la temporada 2022-2023. Una quarantena d’usuàries de les activitats dirigides a la gent gran que organitza Esports Vilanova van gaudir d’una agradable jornada amb una vintena de veïns dels Hostalets, una cinquantena de Castelldefels i un grup similar de Sant Andreu. Un itinerari de nou quilòmetres els va dur des de Can Titó, pel camí de Can Bernades, Can Tudó i fins al mirador de la conca d’Òdena per acabar al polígon vilanoví, on els esperaven els autocars per portar-los a Can Papasseit. Un dinar de carmanyola i una classe per moure el cos va cloure la jornada.