El servei públic de Consum, en col·laboració amb la Unitat de la Gent Gran Activa i bon Veïnatge de l’Ajuntament de Martorell, va oferir unes xerrades a la gent gran de Martorell per tractar els dubtes i resoldre els problemes amb els subministres de llum i de gas. A més, van obrir un torn de paraula amb aquest col·lectiu per oferir-los la seva ajuda. Qüestions com la lectura correcta de comptadors, els canvis de companyia o per què s’han disparat els preus de la llum i del gas, així com els contractes de manteniment són les que més preocupen aquest col·lectiu.