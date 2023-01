Un any més el Centre Excursionista Comarca del Bages va començar les seves activitats anuals. Aquest mes de gener els caminaires van descobrir una de les Balmes més grans de Catalunya, la de Can Solà al poble del Bruc de la veïna comarca de l’Anoia. El grup va sortir del Bruc de Dalt cap el coll de Can Maçana i Castellferran, un cop acabada la pujada van seguir cap a Sant Pau de la Guàrdia i la bonica i amplia nalma de Can Solà per acabar de nou al Bruc. Una excursió amb espectaculars panoràmiques de Montserrat.