L’ADF Tres Branques, que comprèn els municipis de Sallent, Balsareny i Gaià, disposa d’un nou dispositiu per fer front a l’extinció d’incendis. Es tracta d’una cisterna amb una capacitat per 4.000 litres. L’adquisició ha estat a càrrec de l’Ajuntament de Sallent i se suma als tres tot terreny pick up que ja té aquesta associació. Cadascun d’ells té un dipòsit de 500 litres per fer una intervenció ràpida en els primers moments en què es detecta un foc. L’alcalde de Sallent i representants de l’ADF van ser presents a l’arribada i entrega de la cisterna, que estarà ubicada a Cornet. D’aquesta manera, permetrà disposar de més eines per protegir l’entorn i facilitar la feina als professionals i voluntariat que lluita en l’extinció d’incendis.