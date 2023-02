La Febrada de Navarcles va tornar a representar-se durant la Festa Major d’Hivern que se celebra coincidint amb el dia de Sant Valentí, patró del municipi. Enguany l’obra «Navarcles Batega» escrita i dirigida per Toni Soldevila va reunir a més de tres-centes persones al teatre Agustí i Mas. L’obra que va unir diverses generacions culturalment i emocionalment era un homenatge a Marcel·lí Monrós i Ollé, just l’any després del cinquantè aniversari de la seva mort. Soldevila va escriure per a l’ocasió, «Navarcles em fa bategar el cor», una cançó que ell mateix va interpretar i que s’ha fet viral a les xarxes socials de Navarcles.