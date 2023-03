L'Institut Escola Guillem de Balsareny va ser seleccionat com un dels guanyadors a Catalunya en el 39è Concurs Escolar del Grup Social ONCE que, en aquesta ocasió, va convidar els docents i estudiants a realitzar treballs que impulsin ciutats i municipis sense barreres com a via per a la inclusió. La participació en aquesta edició va ser per aules completes, havent de realitzar una lona amb un disseny que posés en valor la importància d'aconseguir una ciutat inclusiva. Les aules guanyadores en aquesta fase autonòmica rebran com a premi un rellotge intel·ligent i passen a la fase nacional juntament amb el Col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp i el Col·legi FEDAC Guissona que també van ser seleccionats. A la imatge, el disseny de l'escola de Balsareny.