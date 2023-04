L’alumnat de 2n d’ESO de l’Escola Diocesana de Navàs va rebre la visita de dues escoles europees, l’Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, d’Eslovènia i l’coala GimnazialăOtilia Cazimir, de Romania. Aquestes escoles estan desenvolupant un projecte titulat «Hands on Our Future» que té l’objectiu de desenvolupar tres ODSs importants en el marc del programa Erasmus+ cofinançat per la Unió Europea. En aquesta mobilitat, l’alumnat va treballar sobre l’aigua neta i el sanejament. Per aquest motiu, van analitzar mostres d’aigua en els punts principals del riu Llobregat. A més, van realitzar visites a la xarxa de captació i distribució d’aigua a Navàs, a la colònia industrial de l’Ametlla de Merola i també a la depuradora. La colla també va tenir temps per fer turisme, visitant la Sagrada Família de Barcelona, entre altres.