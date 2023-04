L’institut Lacetània de Manresa va organitzar un concurs per escollir la carpeta que tindrà l’alumnat durant el curs 2023-24. Es tracta de la segona edició del concurs, que ha guanyat l’alumna de tercer d’ESO, Nour El Bahri. En total s’hi han presentar més de cent vuitanta propostes per part de l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius del centre manresà. El jurat del concurs ha estat format per membres del departament d’Arts, altres membres del professorat i de l’equip directiu i també del personal de PAS del centre.