Un grup d’exciclistes de la Volta Cicloturista al Cor de Catalunya ascendeixen a Montserrat

Un grup de vint-i-sis ciclistes que havien participat en la Volta Cicloturista al Cor de Catalunya van ascendir a Montserrat des de Manresa, per recordar l’ascensió que es duia a terme en l’última etapa de la volta. La volta es va crear el 1985 gràcies a Antonia Espinal Rojas i Josep Rojas Torà i es va dur a terme durant vint-i-cinc anys. La iniciativa de recordar enguany l’última etapa de la volta va ser gràcies a l’excorredor menorquí Arturo Sintes. Fins a una vintena llarga de ciclistes van voler acompanyar-lo en la pujada a Montserrat.

Entre els participants, es trobava Celestino Prieto, excorredor professional que va apadrinar la 18a edició i també, dues persones vingudes des de Madrid. La ruta de 67 quilòmetres i 1.300 m de desnivell va passar per Ca la Iaia, Marganell, El Vilar, Monistrol,Montserrat, Can Maçana i Manresa. L’ascensió va acabar amb un dinar a Cal Miliu de Rajadell on es va recordar amb un minut de silenci a sis persones del grup que han traspassat.