L’alumnat de 5è i 6è de l’Aula d’Acollida de Primària de l’Escola Vicente Aleixandre de Martorell va rebre una menció especial al Premi Sambori 2023, que organitza Òmnium Cultural. Va ser pel treball audiovisual «El poble que ens veu créixer», que explica els orígens de Martorell. Alumnes de Ghana, Jordània, Marroc, Xina i Veneçuela del Vicente Aleixandre van buscar informació per saber la història de Martorell, on ara resideixen i estudien. Van contactar amb Museus de Martorell per fer un itinerari per La Vila, i van conèixer els monuments i edificis més emblemàtics del municipi. Posteriorment, van compartir l’experiència, la van documentar en una exposició al passadís del centre, i van fer un dossier amb fotografies i informació per ensenyar a les seves famílies.