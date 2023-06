Entre els actes més participats de les festes del Roser de Vallbona d’Anoia, cal destacar el correfoc amb el Grup de Diables de Vallbona i el castell de focs, seguit del concert acústic de Psychodrome. També va tenir molt seguiment el Cercatasques amb la xaranga «Ho Peta Street Band» que va recórrer els carrers del poble des de l’Ateneu popular fins al camp de futbol. El punt àlgid de la jornada va ser el sopar de festa, amb una zona de food-trucks amb taules i cadires, i el concert gratuït d’Hotel Cochambre i Crim, que va aplegar unes 2.000 persones, xifres que feia anys que no es veien a Vallbona. El dilluns de Pasqua Granada va ser el torn de celebrar el traspàs de càrrecs de les administradores amb la donació dels estadals, en presència del Mestre de Cerimònies, abans que la comitiva es dirigís a l’església, on va presidir l’ofici; en sortir van acompanyar en processó la Mare de Déu del Roser pels carrers del nucli antic. Vallbona va celebrar el Llevant de Taula de Roseres i Pabordes per les cases del poble i, poc després, el traspàs de càrrecs de Roseres amb el tradicional «Treure Ball» a la plaça, plena de gom a gom .