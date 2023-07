El Servei Local de Català (SLC) de Martorell va celebrar el final de curs al Complex Educatiu davant més d’un centenar de persones. A l’acte es va fer palesa la gran acollida que va tingut el SLC el darrer any, amb 651 inscripcions, les millors xifres dels darrers anys. Des de setembre, el SLC ha ofert 35 cursos, seguits per 509 alumnes de manera presencial i 142 en línia. El centre també impulsa el programa del Voluntariat per la Llengua (VxL) que ara compta amb 60 parelles –igualant la xifra de l’any anterior– i 150 establiments col·laboradors, un 16,5% més que el 2022.