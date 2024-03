Més de tres-centes persones participen en la quarta Marxa Nocturna de la Dona a Abrera

Més de tres-centes dones van participar en la 4a Marxa Nocturna de la Dona a Abrera, per commemorar el Dia Internacional de les Dones- Des del Club d’Atletisme Abrera i l’Ajuntament d’Abrera van convocar un any més a les dones del municipi a ocupar els carrers de nit i caminar plegades pels drets de les dones. La marxa reivindica la seguretat, la independència i la llibertat de les dones a l’hora de transitar i ocupar els carrers i els espais públics, també durant la nit. L’acte va comptar amb el suport de diverses entitats del nostre municipi, com Amb cor de Gòspel, Crea Joves i l’Institut Voltrera d’Abrera. Enguany els beneficis de la marxa van anar destinats a la Cooperativa Magranes, una cooperativa feminista d’acompanyament a les sexualitats i afectivitats.