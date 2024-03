Puigcerdà acull el desè Congrés d’Inspectores i d’Inspectors d’Educació de Catalunya

La Vila de Puigcerdàva acollir el desè Congrés d’Inspectores i d’Inspectors d’Educació de Catalunya, organitzat de forma bianual per l’AIEC. Sota el títol “Connectats amb el futur de l’educació”, l’edició d’enguany es va centrar en el paper que les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i la inspecció jugaran en el futur de l’educació, així com en els reptes que el sector haurà d’afrontar durant els pròxims anys. Els més de 200 congressistes van poder gaudir de tres ponències i participar en grups de treball conduïts per experts. Els temes a tractar van ser el treball en xarxa, la realitat virtual, la protecció de dades, el benestar digital, l’abandonament escolar, els motors de cerca o l’alfabetització digital.