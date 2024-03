La Biblioteca l’Atzavara d’Òdena celebra el Dia Mundial de la Poesia

La Biblioteca l’Atzavara d’Òdena va celebrar per tercer any consecutiu el Dia Mundial de la Poesia, amb un recital de poesia a càrrec de diferents rapsodes, música i lletres. Es va recitar el poema escrit per Vicent Andrés Estellés «M’he estimat molt la vida», escollit per la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Cubs UNESCO per commemorar el centenari del seu naixement. Durant l’acte es van llegir els poemes dels infants que van participar al taller de poesia infantil i es va recitar el poema de Vicent Andrés Estellés en deu dels vint-i-dos idiomes el qual havia estat traduït. També diferents rapsodes van tenir l’oportunitat de recitar els seus propis poemes i també interpretar poemes i cançons d’autor. La igualadina Lourdes Sensarrich va presentar el seu llibre «El Raconet de la Lilium». La directora de la biblioteca, Eva Xaver, va conduir l’acte.