Divuit joves finalitzen el curs de premonitors del lleure a Òdena

Durant la Setmana Santa, Òdena va acollir un curs de premonitors del lleure impulsat per la regidoria de joventut. Per tal d’aprofitar l’aturada lectiva de les vacances de Pasqua, i oferir oportunitats de formació i apropament al món laborals als més joves, l’Ajuntament va oferir divuit places gratuïtes adreçades a joves de 15 a 17 anys del municipi. El curs es va finançar a través de fons propis de l’Ajuntament, amb un import total de 1.170 euros, 65 euros per a persona jove. El curs tenia com a objectiu proporcionar un primer contacte amb el món del lleure educatiu a través de recursos i metodologies bàsiques. El contingut del curs va constar de recursos de lleure, seguretat i salut, lideratge, habilitats, actitud, aptitud, tècniques pedagògiques, qualitats d’un bon monitor, normes bàsiques, entre d’altres.