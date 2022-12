El responsable de pistes de l’estació d’esquí del Port del Comte, Artemi Peguero, explica en què consisteix la seva feina i com ha millorat la seguretat en els últims anys gràcies al treball en la senyalització i en adaptar el terreny per fer-lo més esquiable.

Quines són les seves perspectives per aquesta temporada?

Aquesta temporada l’afronto amb moltes ganes. L’any passat només caure dues nevades importants a la zona, i aquest any espero que el temps sigui més favorable. De moment, ho tenim tot a punt per començar i rebre els primers esquiadors amb ganes d’estrenar la neu i els esquis.

Quins han estat els preparatius abans d’iniciar la temporada?

Els últims dies ens hem dedicat a acabar de senyalitzar les pistes, cobrir amb proteccions els canons i les pilones per tal d’evitar possibles accidents i treballar amb les màquines per deixar preparades les pistes. Però la feina no s’acaba aquí, ja que una vegada s’obre l’estació, el nostre equip continua al peu del canó per acabar de revisar les pistes cada matí o donar suport amb els primers auxilis.

Com ha evolucionat la seguretat a les pistes en els últims anys?

La seguretat ha evolucionat molt positivament d’ençà de l’obertura de l’estació. Fa vint anys que treballo al Port del Comte i, en aquest temps, s’ha avançat en la millora de la senyalització més visible o el traçat de les pistes. En aquest aspecte, l’estació ha fet una feina immillorable, ja que hem passat de tenir uns terrenys rocosos a uns prats d’herba que s’adapten millor als esquiadors.