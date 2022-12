La restauració de l'orgue de la catedral de Santa Maria de Solsona encara la recta final amb l'objectiu de presentar-lo amb un aspecte renovat a la primavera. Actualment, s'estan duent a terme els treballs de muntatge de les diverses peces restaurades de l'orgue, que data del 1853. L'últim pas consistirà en l'afinació i l'harmonització de l'instrument, un procés laboriós que es pot allargar durant dos mesos, fins a aconseguir fer-lo sonar novament davant del públic.

Un dels integrants de la Comissió Orgue de Solsona, Ramon Segués, explica que la previsió inicial era començar el muntatge de les peces a principis de novembre, però, finalment, els treballs han començat poques setmanes abans d'acabar l'any. La següent fase se centrarà en l'afinació i l'harmonització de l'orgue, "un procediment força lent que pot allargar-se fins al mes de març o abril, quan es preveu que l'instrument ja estigui completament a punt per estrenar", destaca Segués.

El projecte de restauració de l'orgue es va començar a plantejar l'any 2018, en el marc d'un concert de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona. La principal inquietud era garantir la conservació d'un instrument que data del 1853 i encara conserva bona part dels elements originals. Fins aleshores, l'última intervenció important s'havia fet l'any 1855. Aquest fet el va dur a un estat de degradació que feia que no donés un rendiment adequat, atès que presentava moltes disfuncions i imprecisions fruit del pas del temps i de la manca de restauració significativa.

Amb l'objectiu de restaurar-lo, es va constituir una comissió per promoure'n la renovació i aconseguir el finançament per ressaltar el seu valor patrimonial i cultural. Segués posa en relleu que, gràcies a les subvencions concedides pel fons Feder, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i les donacions de particulars, es van poder tirar endavant uns treballs que, en primer terme, van consistir a desmuntar l’orgue en peces, gairebé unes 30.000, per restaurar-les de la mà de l'empresa Orgueners de Montserrat SL de Collbató.

En aquests moments, s'estan col·locant cadascuna de les peces restaurades per fer lluir l'orgue com en els seus orígens. De fet, Segués remarca que una de les principals diferències que percebran els solsonins, una vegada s'inauguri l'orgue, es trobarà en el seu aspecte. "Fins ara, els colors de l'instrument estaven camuflats pel pas del temps i el fum de les espelmes sobre els materials, però, a partir d'ara, els seus colors tornaran a brillar". A més, subratlla que el desgast del temps havia reduït fins a un 20% la capacitat sonora de l'orgue, "de forma que serà com escoltar un instrument totalment nou amb l'afegit que alberga el pes de la història".

La Comissió agraeix la participació dels particulars, empreses i institucions que han col·laborat en la restauració de l'orgue i fa una crida a un darrer esforç per aconseguir que els 26.000 euros que manquen per cobrir el pressupost inicial de 671.543,01 euros. Per col·laborar en la restauració de l'orgue, es poden adquirir relíquies de l'instrument, apadrinant un dels tubs o fent una aportació econòmica a la rellotgeria Ester, la gestoria Mas o a l'adreça www.orguesolsona.com.