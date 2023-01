La nova política agrària presentada a Solsona aposta per la sostenibilitat

La nova Política Agrària Comuna (PAC) es va presentar ahir a la pagesia del Solsonès. La nova PAC, exposada al Teatre Comarcal de Solsona, es començarà a aplicar aquest any fins al 2027 i situa la sostenibilitat al centre. L’esdeveniment va ser organitzat per l’Escola Agrària del Solsonès, conjuntament amb la consultoria Engiambi i amb l’agro consultoria Barons.

La directora de l’Escola Agrària del Solsonès, Isabel Rovira, va iniciar l’acte ressaltant que "la nova PAC genera moltes inquietuds, per això la sala està plena. Hem hagut de canviar d’ubicació perquè hi hagués lloc per tothom.” L’explicació de la nova política va ser a càrrec de Lídia Gómez, cap de la Secció de Gestió d’Ajuts i Desenvolupament Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agència Rural (DACC) de la Catalunya Central, i de Concepció Bacardit, tècnica de la mateixa secció.

L’objectiu de la conferència va ser “donar una visió general amb les idees clares de cap on anem, els requisits que es necessiten per accedir a la PAC i quines són les línies d’ajuts”. La PAC es va aprovar el 31 d’agost per la Unió Europea (UE), però no es van elaborar els decrets de la nova PAC fins al desembre.

La sostenibilitat és al centre de la nova política, que enfoca tant les línies d’ajut com les normatives en aquest aspecte. Així doncs, la sostenibilitat serà una condicionalitat reforçada per poder obtenir molts dels ajuts. “El 40% dels ajuts són per una arquitectura verda”, apuntava Lídia Gómez. És a dir, s’hauran de seguir unes bones condicions agràries i mediambientals.

En la mateixa línia hi haurà la creació d’uns nous ajuts, els ecorègims. En aquest cas, són pràctiques voluntàries anuals que afavoreixen el clima i el medi ambient. N’hi ha de dos tipus, les que estan destinades a l’agroecologia, per fomentar la biodiversitat, i les que estan destinades a l’agricultura de carboni, amb l’objectiu de fixar més el carboni.

Un altre dels canvis en relació amb l’antiga PAC és la gestió. La nova política treballa per objectius econòmics, mediambientals, rurals i socials. Així, de manera més flexible cada Estat Membre de la UE plantejarà un pla estratègic per assolir els objectius. Per demostrar-ho, es treballarà amb estadístiques que s’han d’elaborar amb les dades de cada explotació. Conseqüentment, s’han creat unes plataformes per poder recollir totes les dades, el SIDEAC i el QIE, on els agricultors i ramaders hauran d’abocar informació de les explotacions i les accions que s’hi duen a terme.

Pel que fa a la resta d’ajuts, la tendència és semblant a l’antiga PAC, tot i que amb algunes novetats. Per exemple, s’ha creat l’ajut redistributiu complementari a la renda, enfocat a explotacions mitjanes i l’ajut associat a les explotacions d’oví i cabrú que no tenen pastura pròpia. A més, s’han fet algunes modificacions a diferents ajuts, com ara al de desenvolupament rural, amb un nou ajut per explotacions de porcí o a l’ajut complementari dels joves, que ha augmentat el valor del dret.