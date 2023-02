El Consell Comarcal ha posat en marxa l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Solsonès, ubicada a la seu del Consell. El servei forma part de la xarxa d’oficines vinculades a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per tal d’apropar aquest ens al territori i facilitar l’anomenada transició energètica.

Aquest nou servei que ofereix l’ens comarcal, que ajudarà a fixar un criteri comarcal per al desenvolupament de les energies renovables, ha de contribuir a la implantació de les comunitats energètiques, l’autoconsum i la sobirania energètica. L’Oficina Comarcal de Transició Energètica és un punt d’informació i atenció de línies d’ajuts relacionades amb l’eficiència energètica, les energies renovables, punts de recàrrega de vehicle elèctric o les comunitats energètiques, així com dels projectes i polítiques de transició energètica a Catalunya i a la comarca.

Actualment hi ha diverses línies de subvencions obertes. Per una banda, es poden demanar ajudes per actuacions d’eficiència energètica en establiments turístics i en habitatges de municipis de menys de 5.000 habitants. D’altra banda, també es poden sol·licitar ajuts per a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts renovables, per a projectes singulars de comunitats energètiques.