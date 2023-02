El Carnaval de Solsona torna a fer esclatar l’alegria a la plaça Major

L'alegria s'ha tornat a apoderar aquest vespre dels carrers de Solsona, en una edició del Carnaval que serà recordada pel retorn dels actes més multitudinaris al nucli antic. La plaça Major ha tornat a lluir plena amb la proclamació del Mata-ruc d'Honor, l'actor Lluís Marco, i la tradicional bramada, enguany protagonitzada pel solsoní Jordi Graell, que s'ha estrenat com a bramador, després de ser escollit en un concurs popular. El punt àlgid de la festa ha arribat amb la tradicional penjada del ruc.

Després d'uns anys marcats per la pandèmia, que va desplaçar la majoria d'activitats a la plaça del Camp per evitar aglomeracions, enguany el nucli antic ha tornat a esdevenir l'epicentre de la festa. Coincidint amb el retorn a l'emplaçament original, l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha estrenat aquest any un nou sistema de seguretat que consisteix a encendre bengales d'emergència en cas d'una situació crítica. Malgrat que hi ha hagut moments de tensió per l'acumulació de gent a la plaça, no s'han registrat incidents.

El tret de sortida de la festa ha estat un castell de focs, que ha donat pas a l'eclosió de les comparses. Aquesta s'ha convertit en una mostra de la imaginació dels solsonins a l'hora d'idear disfresses impensables. Al llarg de la rua carnavalesca, que ha omplert la carretera de Torà, s'han pogut veure disfresses de mexicans, de papallones i de diferents motius de la naturalesa. A banda, també s'han vist referències a l'actualitat, amb un grup guarnit amb bufandes i abrics en protesta a la pujada de la factura de la llum, i un altre disfressat d'excrements amb banderoles fent mofa de la campanya de l'Ajuntament de Solsona per conscienciar les persones que no recullen les deposicions del seu gos.

Després de l'eclosió de comparses, l'ambient s'ha traslladat a la plaça Major, on s'ha dut a terme la proclamació del Mata-ruc d'honor. L'actor badaloní Lluís Marco ha estat rebut amb una forta ovació per part del públic i unes paraules d'agraïment per part de la reina Carnestoltes, Gemma Casals, que ha reconegut la profunda admiració que sent envers la seva trajectòria com a intèrpret. Després de ser coronat amb les orelles de ruc, l'actor ha dirigit unes paraules als assistents tot agraint que l'hagin escollit com a Mata-ruc d'Honor. "Tinc la sensació que mai he treballat, ja que m'he pogut dedicar a allò que més m'agrada, que és entregar-me a la gent amb celebracions com les d'avui", ha destacat.

La festa ha continuat amb la tradicional bramada, a càrrec del nou bramador, Jordi Graell. En la seva nit d'estrena, ha estat acompanyat per l'exbramador Marc Arnau, que ha decidit cedir el relleu després d'una dècada. Tots dos han imitat el so del popular ruc durant uns minuts provocant els somriures del públic. Seguidament, l'exbramador ha volgut agrair la confiança dels membres de l'organització del Carnaval durant els darrers temps i ha demanat al públic que rebi amb els braços oberts a Graell, que continuarà com a bramador en els pròxims anys.

Després dels ballets a la plaça, s'ha dut a terme la penjada del ruc des de la Torre de les Hores i, seguidament, la festa s'ha desplaçat a la plaça del Bisbe, amb ConEsa Festival i, més tard, a la sala Polivalent amb un concert d'Itaca Band, Porto Bello i Coco. Avui s'han celebrat alguns dels plats forts del Carnaval, però la celebració es prolongarà fins al 22 de febrer.