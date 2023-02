El Consell Comarcal del Solsonès, a través de la cooperativa Raiels, encetarà una nova fase de l’estudi que l’ha de portar a disposar d’una diagnosi sobre les persones de més de 65 anys que viuen a la comarca.

Aquest estudi, que es va presentar al desembre al Consell d’Alcaldies amb una reflexió sobre l’envelliment a la comarca, dona continuïtat a la sessió de treball que va tenir lloc a finals de gener, amb els professionals i les entitats que cooperen i interactuen amb les persones de més de 65 anys.

Ara s’inicia la tercera fase de la diagnosi, amb la qual s’han programat 7 trobades a diversos punts de la comarca, a partir de les quals s’intentarà donar veu al màxim nombre de persones del Solsonès d’aquest col·lectiu. Aquesta nova fase ha de servir per a una posada en comú dels seus punts de vista sobre els serveis per a les persones grans, recursos i equipaments, per recollir l'opinió i fer una valoració de la situació que viuen actualment, de les necessitats, però també del potencial que aporten i poden aportar al territori on viuen, i així promocionar l’envelliment actiu i la participació en el seu entorn. Aquest treball ha de permetre que el Consell Comarcal del Solsonès disposi d’una diagnosi fidedigna de les persones de més de 65 anys de la comarca, entendre el col·lectiu com un valor i procurar oferir un clima idoni pel seu desenvolupament i participació activa.

Una vegada finalitzada la fase de recollir propostes, es durà a terme la redacció del pla comarcal d’envelliment km0, que ha d’englobar tot el procés d’envelliment actiu i de dependència, per garantir que les persones grans tinguin una vida activa i independent a la seva llar, fomentar l’autonomia i la qualitat de vida, treballar per evitar les situacions de soledat no volguda i adequar els recursos per donar respostes a les necessitats de les persones grans.