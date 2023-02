La creació del futur parc geològic i miner del Solsonès, l'Alt Urgell i la Noguera, que portarà per nom Contraforts del Pirineu, encara la recta final. La quinzena de municipis que formen part del projecte es troben en procés d'aprovació dels estatuts del nou parc, el pas definitiu per consolidar la proposta. La previsió és que aquesta part més meridional del Pirineu funcioni com a parc geològic i miner abans de l'estiu, un fet que permetrà dotar de més protecció al patrimoni geològic de la zona, així com facilitar l'accés dels municipis a subvencions per potenciar l'atractiu turístic del seu paisatge.

La constitució del nou parc permetrà donar forma a una idea que es va començar a debatre fa gairebé tres anys. L'impulsor de la iniciativa va ser el geòleg manresà Josep Maria Mata-Perelló que, com a director de la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori, es va encarregar de traslladar la iniciativa als diferents municipis a partir de reunions que s'han anat succeint en els últims anys. "L'objectiu sempre ha estat reivindicar el patrimoni geològic i miner present en les tres comarques, amb atractius com la discordança progressiva de Sant Llorenç de Morunys, un dels llocs d’interès geològic referents a escala mundial, o les Salines de Cambrils d’Odèn", ressalta el geòleg. L'àmbit geogràfic del parc englobarà els municipis del nord del Solsonès de Navès, Odèn, Lladurs, la Coma i la Pedra, Guixers, Sant Llorenç de Morunys i Castellar de la Ribera, també poblacions de l’Alt Urgell com Fígols, Alinyà, Peramola, Oliana i Bassella i dues de la Noguera, Baronia de Rialb i Tiurana. Mata assenyala que les diferents poblacions han participat en el procés de redacció dels estatuts del nou parc, que ara es troben en fase d'aprovació als plens dels diferents ajuntaments i ja compten amb el vistiplau de la Generalitat. Una vegada aprovats, es convocarà als representants dels municipis implicats a una reunió a finals de març per fer efectiva la creació del nou parc geològic i miner. El geòleg explica que sota el paraigua del parc es podrà treballar per desenvolupar una estratègia conjunta per realçar el valor del patrimoni paisatgístic. També apunta que actuar sota un mateix patró geològic permetrà que els municipis disposin de més vies de finançament a l'hora de promoure accions de conservació i difusió dels atractius geològics i miners del territori. De moment, ja s'estan inventariant els diferents elements d'interès del patrimoni natural de la zona. L’àmbit que abastarà el nou parc geològic té una característica que fa impossible que esdevingui un Geoparc, la proximitat amb el Geoparc de la Catalunya Central i amb el Geoparc de la Conca de Tremp i el Montsec. Els Geoparcs, en ser gestionats per la UNESCO, es regeixen per les seves normes i una d’elles fa impossible que dos Geoparcs es toquin. Tot i això, la voluntat és establir una col·laboració amb els Geoparcs del seu voltant.