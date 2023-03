Junts per Catalunya i Impulsem presenten una llista única en els 15 municipis del Solsonès durant les eleccions municipals del 28 de maig. Les formacions volen ser una proposta de canvi de la presidència del Consell Comarcal, del diputat provincial del Solsonès a la Diputació de Lleida i dels representants a la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès. L’aliança portarà el nom de Compromís Municipal.

La proposta ha estat presentada aquest vespre en una roda de liderada per l’alcaldessa de Castellar de la Ribera, Tate Sunyer, com a portaveu dels alcaldes afins a Impulsem, i per l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, com a portaveu dels de Junts. A la presentació també hi han participat l’alcalde de Guixers, Jordi Selga, i la cap de llista per Junts per Catalunya a Solsona, Elis Colell. Així mateix, hi han assistit l’alcalde de Riner, Joan Solà, i el tinent d’alcalde d’Odèn, Pere Vilaginés.

Des de la formació consideren que “tenint objectius comuns era il·lògic que Junts per Catalunya i Impulsem entressin en una competència, només acabaria beneficiant a tercers”. D’aquesta manera, Compromís Municipal engloba totes les candidatures, encara que algunes es presentin, a més, sota les sigles del partit en qüestió.

Durant la presentació Sunyer ha especificat la necessitat de canviar la governança del Consell Comarcal: “Després d’anys d’incertesa volem donar-hi la volta i desencallar projectes”. En el mateix sentit, Vilalta ha apuntat que “als últims quatre anys des del Consell s’ha tingut una visió molt de Solsona i els municipis perifèrics ens hem sentit desemparats, entenem que als municipis petits també ha d’arribar el Consell Comarcal”.

Per la seva banda, Colell, que és la primera vegada que es presenta, ha expressat que “és un orgull poder entrar amb coalició amb 14 municipis més” i ha afegit que “el que hem aconseguit és una unió natural”. Selga ha complementat la roda de premsa explicant que “ha costat molt arribar a aquest acord, però som una proposta sòlida que pot beneficiar els que volen un canvi de rumb".

Tot i que la coalició serà present en els 15 municipis encara no s’han fet públiques totes les llistes electorals, i en alguns municipis, tampoc el cap de llista. Tanmateix, Sunyer ha recalcat que “en els últims anys hi ha hagut una partició de la comarca i és important unir-nos”.