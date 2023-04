Tornant de la Setmana Santa, la biblioteca Carles Morató de Solsona té preparada una atapeïda agenda d’activitats divulgatives i literàries prèvies a la celebració de Sant Jordi. Es tracta de l’exposició itinerant de la revista Cavall Fort; una xerrada de les llibreries solsonines per recomanar obres infantils i juvenils; una conversa amb un jove d’origen pakistanès resident a Solsona; la presentació de dos llibres per a adults i un àlbum il·lustrat per a infants i un espectacle de teatre còmic familiar.

De l’11 al 26 d’abril, el saló de les Homilies d’Organyà acollirà la mostra itinerant Cavall Fort celebra 60 anys, oberta a tot el públic, però principalment adreçada als infants de 9 a 13 anys. Es podrà visitar en l’horari d’obertura de l’equipament. Recomanacions per a Sant Jordi Una iniciativa directament vinculada a Sant Jordi, el dia 11 a les 6 de la tarda, serà una xerrada per recomanar llibres a famílies i educadors per als lectors de 0 a 14 anys, més enllà dels títols més mediàtics. L’organitza la biblioteca amb la col·laboració de les llibreries Cal Verdaguer i Tres Punts per commemorar també el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que es va celebrar diumenge. La xerrada de recomanacions es va començar a organitzar l’any passat amb molt bona acollida. Enguany, com a novetat, les prescriptores seran llibreteres. El dijous 13 a les 7 de la tarda, l’Amish, un noi d’origen pakistanès actualment resident al centre solsoní SPAAI L’Estrella, que acull joves migrants sols, oferirà una xerrada per explicar la seva experiència vital. Amish va marxar del seu país a la recerca d’una vida millor amb tan sols 13 anys. Aquest acte s’emmarca dins el programa d’acollida a les biblioteques públiques WelcomeBIB. També es projectaran el videoclip resultat d’un taller de rap en què van participar alguns joves de L’Estrella i un curtmetratge sobre el treball artístic que van fer en un dels murs del camp de futbol municipal. L’endemà, el divendres 14, a les 7 de la tarda, l’autor i editor Miquel Adam (Barcelona, 1979) presentarà la seva primera novel·la, L’amo (L’Altra Editorial, 2021), i el seu propi segell editorial, La Segona Perifèria, fundat a la capital catalana fa poc més d’un any. Hi participarà el filòsof i dinamitzador cultural Víctor Pérez. Un llibre sobre prostíbuls solsonins Una altra presentació literària serà de temàtica local: el dimecres 19 a les 7 de la tarda, el solsoní Joan Obiols Ríos (1955), acompanyat de Josep Maria Borés, parlarà de la seva dotzena obra, Les cases de prostitució a la Solsona de la Segona República. El llibre relata què va suposar per a la societat solsonina l’obertura de dos prostíbuls, una petita part de la història de la ciutat que fins ara ha romàs enterrada. Revetlla de Sant Jordi Finalment, el divendres previ a la diada, el 21 d’abril, les regidories de Cultura i Educació, la biblioteca i el Pla Educatiu d’Entorn organitzen, un any més, la Revetlla de Sant Jordi. La plaça de Ramon Llumà acollirà, a 1/4 de 6 de la tarda, l'espectacle familiar de teatre còmic Quin desastre de Sant Jordi!, a càrrec de Moi Aznar, de la companyia Jomeloguisjomelo.com. Tot seguit, a 2/4 de 7, el saló de les Homilies d’Organyà acollirà la presentació de l’àlbum il·lustrat sobre l’economista i activista Arcadi Oliveres (1945 – 2021), L’Arcadi al país de les oliveres (Bindi Books, 2022), de Bernat Oliveres i Mar Valldeoriola. En aquest cas, hi prendrà part l’ONG Solsonès Obert al Món.