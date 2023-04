L’Escola Agrària del Solsonès ha establert converses amb altres centres similars de la resta de l’Estat amb els quals podrà incorporar en els pròxims cursos activitats d’intercanvi. L’establiment d’un treball en xarxa amb altres escoles agràries permetrà als alumnes i al mateix centre aprendre noves gestions agràries i forestals i, alhora, donar a conèixer les seves tècniques i metodologies a fi efecte d’enriquir l’aprenentatge dels estudiants.

L’establiment de contactes amb altres escoles és un dels fruits que ha tret el centre solsoní del recent congrés estatal d’escoles agràries que ha acollit. Durant un cap de setmana, centres similars de tot l’Estat han estat al Solsonès per debatre el present i futur de la formació en aquest sector. En aquest sentit, la directora de l’Escola, Isabel Rovira, ha explicat que «el congrés ens ha permès fer contactes, conèixer gent d’altres centres i hem parlat de fer intercanvis amb viatges tècnics per tal que nosaltres hi puguem anar i que ells vinguin aquí». Entre els centres que més es posicionen per activar la nova dinàmica d’intercanvis hi ha el d’Osca, a l’Aragó, i els de Navarra i Cantàbria. Isabel Rovira ha detallat que «es tractaria de fer uns viatges tècnics amb els alumnes, primer, cap a les comunitats més properes per veure, per exemple, parcs naturals i la seva gestió o zones de tractament silvícola amb processadores forestals... es tracta de buscar trets diferencials interessants d’altres zones de l’Estat per poder aprendre diferents maneres de treballar». La directora de l’Escola Agrària ha apuntat que el congrés es va celebrar en «un molt bon ambient; amb moltes ganes de col·laborar i compartir experiències, de crear coses i de crear futur; també haig de dir que als delegats dels altres centres els ha agradat com treballem a Catalunya i com hem introduït als debats les temàtiques forestal i del medi natural, cosa que en congressos anteriors no s’havia fet».

Les converses amb altres centres també han inclòs la possibilitat d’organitzar campionats en l’àmbit de la gestió forestal com els que se celebren a altres parts del món, com ara sobre l’habilitat en l’ús de la serra mecànica, en la gestió de la jardineria o en altres temàtiques agroramaderes. L’organització d’aquest tipus de campionats en l’àmbit estatal obriria les portes després a la possibilitat de competir en campionats d’àmbit europeu, la qual cosa «seria molt enriquidor per als alumnes», tal com ha remarcat Rovira.