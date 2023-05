L’escola rural d’Ardèvol s’ampliarà el curs vinent per acollir la llar d’infants

L'escola d'Ardèvol, situada al terme de Pinós, tindrà les instal·lacions ampliades a partir del curs vinent. L'Ajuntament ha tret a licitació les obres per construir un nou espai que acollirà la llar d'infants, que actualment se situa en un mòdul extern situat al costat de l'escola. La previsió del consistori és adjudicar l'obra a finals d'aquest mes i iniciar els treballs durant l'estiu per tal que els alumnes puguin estrenar la nova aula a partir del setembre, amb l'inici de curs.

La llar d'infants de l'escola d'Ardèvol, que pertany a la ZER del Solsonès, es va estrenar a finals de l'any passat, convertint-se en la primera escola rural de la comarca que compta amb el cicle inicial d'educació infantil. Per prestar aquest servei a la ciutadania, l'Ajuntament de Pinós va fer una sol·licitud al Departament d'Educació per sumar-se a aquesta iniciativa dirigida a municipis amb una població de fins a 2.500 habitants que tinguin una escola rural única.

En un primer moment, l'alumnat de la nova llar d'infants es va instal·lar en un mòdul extern al costat de l'escola actual, amb la previsió que més endavant es construiria un nou espai dins del recinte escolar. "El mòdul que ocupen els alumnes de la llar d'infants no és ni funcional ni estètic", explica l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, que assenyala que la integració dels alumnes més petits a l'escola també permetrà millorar la qualitat del servei educatiu.

Les obres d'ampliació consistiran a crear un nou espai annex a l'escola d'Ardèvol, d'uns 40 metres quadrats, que servirà com una aula única, amb els serveis adaptats a l'alumnat de la llar d'infants. Vilalta destaca que els treballs també serviran per renovar els lavabos del conjunt del centre educatiu, que actualment compta amb catorze alumnes i dos més a la llar d'infants. "Es tracta d'una escola molt petita, però que és de vital importància per a les famílies que resideixen al municipi", ressalta l'alcalde.

"Abans de la creació de la llar d'infants, moltes famílies s'havien de desplaçar fins a Calaf, Torà o Solsona per portar els seus fills petits a l'escola", recorda. En aquest sentit, insisteix en la importància d'invertir recursos en les escoles rurals de la comarca, "com una eina per combatre el despoblament a llarg termini". Per l'alcalde, el fet que hi hagi una escola rural és símptoma que "el poble està viu i que hi ha famílies amb fills petits interessades a establir-s'hi". De fet, està previst que el curs vinent s'incorporin dos alumnes nous a la llar d'infants.

Per aquest motiu, l'objectiu de l'Ajuntament és acabar els treballs d'ampliació abans que comenci el curs vinent per poder prestar aquest servei a les famílies en unes instal·lacions òptimes. El pressupost total de les obres que el consistori ha tret a licitació és de 110.000 euros aproximadament, dels quals uns 90.000 euros finançats per una línia de subvencions del Departament d'Educació, mentre que la resta són fons propis del consistori.