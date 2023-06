L'orgue restaurat torna a il·luminar la catedral de Solsona

L'orgue de la catedral de Solsona ja llueix restaurat al seu emplaçament original. Després de quatre anys de treballs de restauració, que han permès recuperar la capacitat sonora i els colors amagats pel pas del temps, l'instrument que data de l'any 1853 tornarà a sonar davant del públic aquest diumenge en el seu acte de benedicció. A partir d'ara, l'objectiu de la Comissió Orgue de Solsona, que ha liderat el procés de restauració, és tornar a situar Solsona dins del mapa organístic de Catalunya, amb una programació de concerts que permeti divulgar la importància d'un dels pocs orgues pertanyents a l'escola catalana que es van salvar de la Guerra Civil.

El de Solsona era l'únic gran orgue de l'escola catalana pendent de restaurar. En aquest sentit, el president de la Comissió Orgue de Solsona, mossèn Lluís Grifell, es mostra satisfet d'un procés ple d'obstacles per aconseguir els gairebé 700.000 euros de pressupost per restaurar l'instrument. "En només quatre anys s'ha fet un miracle, tenint en compte que partíem de zero i no sabíem si recolliríem els diners suficients per acabar l'obra", reconeix Grifell. De mica en mica, però, les portes se'ls van anar obrint per tirar endavant un projecte que ha culminat en un termini més curt del previst, "ja que ens pensàvem que seria una altra generació la que veuria l'orgue completament renovat".

El projecte de restauració de l'orgue es va començar a plantejar l'any 2018, en el marc d'un concert de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona que va posar de manifest el seu deteriorament. Des de la seva última intervenció important, als anys quaranta, els materials es trobaven malmesos, amb alguns tubs doblegats i els pigments descolorits, a causa de la pols i del fum dels ciris que havien camuflat la seva lluentor inicial. "Amb el pas del temps, l'orgue va deixar de brillar, però el més perjudicial era que musicalment ja no donava el rendiment adequat, fins al punt que la seva capacitat sonora havia reduït fins a un 10%", apunta Grifell.

Amb l'objectiu de revertir la seva decadència, es va constituir una comissió per aconseguir el finançament necessari per promoure'n la renovació. Grifell posa en relleu que "ha estat un procés llarg" per obtenir el capital necessari per una obra valorada en 671.543,01 euros. Un pressupost que han finançat principalment a partir de subvencions procedents del Departament de Cultura de la Generalitat, el Bisbat de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, l'Ajuntament de Solsona, "a banda d'aportacions d'empreses i de particulars que han ajudat a tirar endavant aquest procés de restauració d'una de les joies més preuades de la catedral".

Una restauració peça per peça

Quan van obtenir el finançament necessari, van encarregar la restauració a l'empresa Blancafort Orgueners de Montserrat, establerta a Collbató. El constructor Albert Blancafort explica que s'han destinat més de 10.000 hores de feina a restaurar un orgue que "va arribar en molt mal estat i clamava una rehabilitació urgent". La principal tasca va consistir a desmuntar l'instrument peça per peça, fins a contar-ne gairebé 30.000, "amb l'objectiu de retornar a l'orgue la seva sonoritat original i tots els seus colors".

De fet, Blancafort destaca que l'orgue ha experimentat una gran transformació visual. "Amb el pas del temps, l'instrument s'havia convertit en un moble fosc que passava desapercebut, però durant la restauració va aparèixer una policromia de daurats i vermells insospitada que vam decidir recuperar", ressalta. D'aquesta forma, considera que s'ha aconseguit "un reequilibri visual de la catedral, amb un orgue original que manté la llum dels seus orígens".

Pel que fa al seu interior, el mestre orguener destaca que, malgrat que la restauració ha estat molt fidel a l'instrument original, hi ha un aspecte que ha canviat. Es tracta del pedaler, el teclat de l'orgue que es toca amb els peus. "Fins ara, aquest teclat constava de només dotze notes, fet que limitava molt el repertori", assenyala Blancafort. La restauració, però, ha permès ampliar les notes fins a 27, de forma que "ara qualsevol organista que vingui a Solsona tindrà a disposició un orgue amb moltes més possibilitats de registres".

L'objectiu dels membres de la Comissió Orgue de Solsona és que, a partir d'ara, l'instrument serveixi per a les celebracions litúrgiques, però també que s'organitzin cicles de concerts per difondre el seu valor històric entre el públic en general. La seva presentació oficial serà aquest diumenge, a les 7 de la tarda, amb una benedicció a càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i intervencions musicals per part de diversos organistes, com ara Juan de la Rubia o Montserrat Torrent.