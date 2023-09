El Solsonès acollirà, aquest cap de setmana, una nova edició del Festival de Senderisme dels Pirineus. Les activitats s'inicien aquest dissabte a les nou del matí i acaben diumenge a les deu del vespre.

Hi participen diverses entitats de tota la comarca, entre les quals hi ha la cooperativa Sàmara Natura. Fa tres anys que participen en el festival oferint sortides a la natura, just els anys que fa que Solsona l'acull. «Valorem molt positivament aquesta experiència tot i que, de les dues activitats previstes l'any passat, només en vam poder realitzar una per manca d'assistència», lamenta Montse Rodríguez membre de la cooperativa Sàmara, creada amb l'objectiu d'acostar la societat a la natura. Una de les activitats que organitzen, en col·laboració amb Astrosolsonès, és la Vesprada de cérvols i astronomia que consisteix en observar la brama del cérvol, que té lloc entre els mesos de setembre i octubre quan els mascles d'aquestes espècies bramen i lluiten per aconseguir les femelles, i després el cel de nit.«L'any passat van venir a la brama 20 persones i aquest any, de moment, en tenim 12 d'apuntades», confirma.

Considera que el Festival de Senderisme del Solsonès és un esdeveniment important perquè ajuda a donar a conèixer el territori i els seus valors. «A través de les sortides que fem donem a conèixer l'entorn natural de la nostra comarca i busquem que els i les participants gaudeixin de la natura i alhora aprenguin a estimar-la una mica més», explica Rodríguez.

El Festival de Senderisme dels Pirineus va néixer el 2016 inspirant-se en els walking festivals dels països centreeuropeus que combinen senderisme, gastronomia i cultura.

Activitats

L'arquitectura de pagès, ruta guiada de 4,5 km per la Coma, a càrrec de Relleus i l'Associació Cultural de La Vall de Lord

El pont Quebradís, ruta de 14,5 km pel pont Quebradís al municipi de Guixers, guiada per Sílvia Rovira

Cérvols i astronomia, observació de la brama del cérvol i del cel nocturn a càrrec de Sàmara Natura i Astrosolsonès

Anellament d'aus, a les basses de Brics, a Olius, organitzat pel Grup de Natura del Solsonès

Taller de cuina al Miracle, al restaurant del Santuari del Miracle, a les 10 h