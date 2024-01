Segons unes dades que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sol fer arribar als consistoris, el sector ramader només consumeix un 1,6% de l'aigua provinent de les conques internes. En revelar-se aquestes xifres, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, va manifestar que els plans antisequera han impulsat mesures «massa restrictives» a les granges en comparació amb «la quantitat de recursos hídrics que gasten». En la mateixa línia, el president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès, Daniel Rovira, va defensar que «s'ha criminalitzat el sector agrari injustificadament» i que mesures com la reparació de les fuites que hi ha a la xarxa d'aigua d'algunes àrees de la zona metropolitana seria més prioritària.

En aquests moments, a causa de l'estat de preemergència al Solsonès, només es poden consumir 210 litres per habitant i dia i les granges tan sols poden utilitzar l'aigua de la xarxa per l'abeurament dels animals. Per qualsevol altra acció han de recórrer a altres vies. Tot i això, es preveu que en pocs dies la comarca entri en estat d'emergència I, ja que els embassaments de la zona estan a punt d'arribar al 16% de la seva capacitat. Aquest fet comportarà un enduriment de les restriccions i suposarà que els ramaders hagin de reduir en un 50% el seu consum d'aigua.

Per aquest motiu, Selga defensa que les granges «no poden reduir l'aigua que utilitzen, perquè sigui quina sigui la situació els animals necessiten beure la mateixa quantitat». Per aquest motiu, va apuntar que la solució no hauria de ser un enduriment de les restriccions a aquest sector. «Cal fer una anàlisi profunda per solucionar la situació, perquè és preocupant», va concloure.

Rovira va assenyalar que reduir el consum del sector agrari hauria de ser «l'últim pas a tirar endavant» i que, tenint en compte l'aigua que gasten actualment, la incidència d'aquestes mesures «seria mínima». Per aquest motiu, veu més convenient «incidir en les fuites d'aigua que hi ha a la xarxa de municipis de l'àrea metropolitana». Segons el president de la Mancomunitat, hi ha poblacions que del 100% de l'aigua que se'ls destina tan sols poden consumir un 40%, perquè la resta s'acaba perdent pels desperfectes de la xarxa.

«És necessari resoldre aquests problemes per evitar malgastar recursos», va apuntar Rovira. Com va afegir, la Mancomunitat del Solsonès té un rendiment del 90%, és a dir, que tan sols es perd un 10%, un fet que es deu a les inversions que s'han fet en la xarxa. Per aquest motiu, l'ACA impulsarà un pla d'inversions per arreglar aquests desperfectes, tot i que «si s'haguessin fet anys abans l'escassetat actual d'aigua hauria trigat més a arribar».