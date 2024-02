L'Ajuntament de Torà preveu abastir-se d'aigua provinent del dipòsit de Guissona (Segarra), pel fet que els recursos de la xarxa d'abastament del municipi superen els llindars de potabilitat, a causa de la gran presència de sulfats. Segons la seva alcaldessa, Isabel Torres, ja s'ha impulsat la revisió de la memòria d'un projecte del 2008 que proposava un model que portaria aigua de la xarxa de la Segarra, més concretament des del dipòsit de Guissona, passant per Massoteres i fins a Torà. Com va assegurar Torres, aquest procés s'està duent a terme conjuntament amb l'ACA i el Consell Comarcal de la Segarra.

L'alcaldessa va explicar a Regió7 que, en aquests moments, s'ha d'actualitzar la memòria, sobretot pel que fa a les despeses i pressupostos. Un cop finalitzat aquest pas, el consistori preveu trobar un promotor per portar el projecte a la realitat, com també demanar unes subvencions de l'ACA per cobrir els costos de la nova instal·lació. L’opció de portar aigua a través de camions cisterna que el consistori havia valorat fa un mes, ha quedat descartada davant d'aquesta nova possibilitat.

Torres també va destacar que l'Ajuntament està en procés de fer fulletons informatius per deixar clar a la població per quins usos es pot usar l'aigua de la xarxa i per quins no. «Hi ha molts veïns que tenen dubtes i temen utilitzar-la pel que no toca», tot i això, Torres va afegir que «el seu consum pot afectar especialment a nadons i persones amb problemes intestinals, però no hi ha problema si s’utilitza per rentar-se les dents, per exemple». Els veïns de Torà, però, segueixen optant per la compra d’aigua envasada per cobrir el seu consum domèstic.

Els recursos hídrics de la localitat es consideren com a no aptes per beure des de la baixada dels llindars de potabilitat del Departament de Salut. El problema està en el fet que l’aigua de la xarxa d’abastament municipal presenta una concentració de sulfats superior a la recomanada.

Negativa de connectar Torà a la MAAS

Anys enrere Torà havia volgut connectar la seva xarxa amb la Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS), quan l'alcalde del municipi era Magí Coscollola. Tot i això, aquest projecte no va acabar prosperant. Com va assegurar a Regió7 el president de la MAAS, Daniel Rovira, el gener de 2021, en aquells moments no es comptaven amb les infraestructures necessàries per tirar endavant la iniciativa i tampoc hi havia suficient aigua per poder subministrar-la a Torà.