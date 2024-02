L'equip del CatSalut de la Catalunya Central argumenten que, tot i que el professional que s'encarregava del servei de pediatria a la Vall de Lord estigui de baixa laboral des del mes d'octubre de l'any passat, el Consultori Local de Sant Llorenç de Morunys compta amb una plantilla de metges de família i infermeria de dilluns a divendres que «poden atendre urgències de pediatria i derivar al CAP de Solsona els casos que així ho considerin». Tot i això, fa una setmana algunes famílies de la zona van traslladar a Regió7 que Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers fa més de quatre mesos que estan «sense servei de pediatria», motiu pel qual els seus alcaldes se citaran amb la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central en els pròxims dies.

Com ha assegurat el Servei Català de la Salut, fins al passat mes d'octubre un professional resident a Sant Llorenç era qui s'ocupava de donar atenció pediàtrica al consultori del municipi, durant dues hores cada dues setmanes. La resta de temps, però, l'especialitzat «estava assignat juntament amb un altre pediatra al CAP de Solsona». Tot i això, CatSalut assegura que després de la seva baixa la Vall de Lord segueix comptant amb un equip que pot tractar «qualsevol mena d'urgència, inclús les pediàtriques de baix nivell de complexitat».

El Consultori Local de Sant Llorenç de Morunys dona atenció als assegurats de la Vall del Lord de dilluns a divendres des de les vuit del matí a les tres de la tarda «amb professionals de medicina de família i infermeria», segons el CatSalut. Des de les tres fins a les vuit del vespre els veïns i veïnes d’aquest territori que necessiten atenció mèdica han d’optar per desplaçar-se al CAP Solsona. Fora d’aquest horari, és a dir des de les vuit del vespre a les vuit del matí de dilluns a divendres també durant els caps de setmana i festius, hi ha un metge i una infermeraque estan localitzables al municipi per poder oferir el seu servei si és necessari.

89 infants de 0 a 14 anys

Segons dades aportades pel Servei Català de la Salut de la Catalunya Central, els tres municipis que comprèn la Vall de Lord tenen una població total de 1.282 persones, de les quals 89 estan compreses entre els 0 als 14 anys. D'altra banda, pertany a l’EAP de Solsona una població assignada de 12.945 persones, de les quals 1.898 són infants de la mateixa franja d'edat.