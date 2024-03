L'Ajuntament de Solsona licita les activitats de dinamització de l'skatepark

El consistori solsoní licita les activitats que tindran lloc en el marc de la nova edició de l'esdeveniment ludicoesportiu “Enrampa’t” a l’skatepark municipal durant els pròxims mesos d'abril, maig i juliol. La iniciativa s'organitza des del 2021 i està adreçada a joves d'entre 6 i 14 anys aficionats al patinet, el monopatí o els patins. La licitació s'ha anunciat per un pressupost base de 2.393,43 euros pel termini d'un any, encara que podrrà ser prorrogable per una anualitat més.

El contracte inclourà l'organització de diferents pràctiques esportives que es duran a terme a la pista de patinatge del municipi per a dos períodes. Un entre els mesos d'abril i maig, en què es programen activitats durant setze sessions que tenen lloc els dilluns i dimecres a la tarda; i el de juliol, per a deu sessions en els mateixos dies de la setmana.

Entre els criteris avaluables en aquesta contractació hi ha l’oferta econòmica, l’oferiment de berenars saludables, una demostració de skate i una sessió tècnica de reparació i manteniment dels patinets.

Lleure constructiu

Aquesta iniciativa impulsada per la regidoria d’Infància aposta per organitzar activitats de lleure durant les tardes dels períodes lectius escolars i també a l'estiu, ja que «és una manera d’ampliar l’oferta de lleure constructiu i educatiu per als infants a l’espai públic», com apunta la regidora de l'àrea, Pilar Viladrich. A més, també contribueix a la «conciliació de la vida laboral de les famílies amb el calendari escolar» El fet que cada any que s'ha organitzat el projecte se n’omplin les places disponibles, segons Viladrich, demostra l’encert del programa.

L'Enrampa't és una iniciativa comunitària que s'emmarca dins del projecte 'A camp obert' de Solsona. Es tracta d'una activitat de lleure cooperatiu i saludable que s’organitza a l’skatepark des de l'any 2021 pels amants del patinet, el monopatí o els patins. A més, aposta per la recuperació de l’entorn urbà com a espai de convivència i la integració de diferents col·lectius són alguns altres dels objectius de la iniciativa.

Les empreses interessades a prendre part en aquesta licitació tenen temps de presentar propostes fins al dia 27 de març a les tres de la tarda.