Sant Llorenç de Morunys acollirà una campanya de recollida de sang el diumenge

Aquest diumenge 31 de març, coincidint amb el dia de Pasqua, Sant Llorenç de Morunys acollirà una campanya de recollida de sang i plasma, organitzada per l’Associació de Donants de Sang del Solsonès. El servei tindrà lloc al gimnàs municipal des de les 10 del matí i fins a les dues del migdia. La convocatòria està destinada a tots els habitants dels municipis que comprèn la Vall de Lord i, segons els membres de l’organització, cal demanar cita per poder participar en aquesta campanya.

Com també han explicat, en dates festives com les presents, són «menys les persones que es disposen a sonar sang». Per aquest motiu, els impulsors de la iniciativa han destacat la importància de «reforçar l’estat actual de les reserves dels hospitals catalans», sobretot, a partir de la participació en aquesta mena de campanyes de donació de sang i plasma.