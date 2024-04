Sant Llorenç inicia els treballs per reparar les fuites de la xarxa d'aigua potable

Aquesta setmana s’han començat les obres per millorar la xarxa d’aigua potable al tub general de Sant Llorenç de Morunys, ja que s’havien detectat «fuites importants» al que hi havia fins ara. Com ha apuntat l’alcalde del municipi, Francesc Riu, les pèrdues totals a la xarxa municipal ronden el 20%, motiu pel qual s’ha optat per impulsar una renovació del tub general que va des del dipòsit de Font Llumà fins a la plaça de les Eres. Aquesta intervenció tindrà un cost de més de 48.300 euros, el 82% dels quals estaran coberts per uns ajuts de la Diputació de Lleida.

La intervenció consistirà a substituir el tub general de la xarxa que fins ara era d’uralita, per instal·lar-ne un altre de polietilè, segons ha assegurat el consistori. Aquest nou material afavorirà que no es generin fuites tan fàcilment. Tot i que la quantitat aproximada de pèrdues d’aigua potable ronda el 20% a tota la xarxa del municipi, Riu ha assegurat que Sant Llorenç de Morunys no ha hagut de pagar cap sanció per haver gastat més recursos hídrics dels que estan permesos. Per tant, el municipi no ha superat els llindars establerts per l’estat d’emergència del pla contra la sequera.

Desviació del curs actual

La nova canalització està previst que passi pels carrers Obaga Negre, la carretera de la Coma, la carretera de Solsona i la plaça de les Eres, desviant així el seu curs actual i evitant que passi per l’interior de les parcel·les privades del municipi. El cost de les actuacions que es realitzaran entre el dipòsit municipal i fins a la carretera de Solsona és de 48.349,38 euros, dels quals 39.958,17 euros han estat subvencionats pel Pla de Salut de la Diputació de Lleida. La resta de despeses seran cobertes pels fons del consistori i les actuacions que es facin la plaça de les Eres seran assumides íntegrament per l’Associació Font Llumà del municipi.

Per tal de dur a terme aquests treballs de millora, el consistori ha hagut de tallar el trànsit al carrer Obaga Negre, de la mateixa manera que s’ha prohibit l’estacionament en una part de la rotonda de les Eres.

Context de sequera

Tot i que unes pèrdues d’un 20% del total de l’aigua que arriba a la xarxa municipal és una quantitat significativa pel context de sequera actual, l’alcalde Francesc Riu ha assegurat que Sant Llorenç de Morunys es troba «molt per sota» de les xifres que registren altres localitats del territori. A més, ha apuntat que «és un dels pocs municipis» de la zona alta de la conca del riu Llobregat que no supera els límits actuals de consum d’aigua. «No hem hagut de pagar cap mena de sanció» perquè l’empresa gestionadora porta un control molt precís de l’estat de la xarxa d’abastament, segons ha conclòs el batlle.