Neix la primera Taula de Salut Mental al Solsonès per promoure la seva atenció integral

El Consell Comarcal del Solsonès ha creat la primera Taula de Salut Mental del Solsonès, una iniciativa que respon a la necessitat de promoure l'atenció integral d'aquest àmbit de la salut. El nou espai s'ocuparà d'impulsar mesures com la millora de la coordinació dels agents que s'impliquen per tractar casos d'aquest tipus, com també del desenvolupament de campanyes de sensibilització. Aquesta serà la segona Taula que es crea a la regió central, l'única que hi havia fins ara és a Manresa.

La nova Taula de Salut Mental, segons ha apuntat el Consell Comarcal, es dedicarà a definir accions concretes perquè els diferents òrgans de la comarca puguin donar respostes efectives i integrals davant dels diferents casos de salut mental que hagin d'atendre. D'aquesta manera, plantejarà millores pel que fa a la coordinació de tots els agents que hi intervenen, durà a terme campanyes de sensibilització social, accions de lluita contra l'estigma de les malalties de salut mental i durà a terme polítiques més inclusives per les persones amb trastorns mentals i les seves famílies.

El nou espai, per tant, esdevindrà un lloc de «reflexió, coordinació i treball conjunt entre institucions, entitats i la mateixa comunitat», ja que estarà conformat per representants dels serveis socials bàsics, entitats del tercer sector, institucions sanitàries de la comarca i cossos de seguretat.

Aquesta iniciativa ja està en funcionament en més de quaranta taules dedicades a la salut mental arreu de Catalunya, tot i que a la regió central tan sols n'hi ha a una i està ubicada a Manresa. La nova taula de Solsona garantirà que aquest servei pugui arribar a tots els habitants de la comarca del Solsonès i es pugui millorar l'atenció a tots els veïns que ho requereixin.

«Una comarca més inclusiva»

El Consell Comarcal ha assegurat que la taula suposa un «pas decisiu en el camí cap a una comarca més conscient, inclusiva i resilient enfront dels reptes en matèria de salut mental». Com també que es tracta d'un àmbit que cal prioritzar, ja que és essencial per garantir el «benestar individual, contribuir a la seva comunitat i afrontar els reptes quotidians que se li presentin».

La presentació serà el divendres, dia 12 d'abril, a un quart de dues del migdia a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès i hi participaran el president del Consell Comarcal, Benjamí Puig, i l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, Maite Trepat, directora del Grup Alba, que parlarà de l’experiència d’una taula amb disseny anys d’història, i Elisenda Ferrer, de Salut Mental Catalunya.